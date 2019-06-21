豐年社前社長汪文豪去年九合一選舉前突然「被請辭」，隨即向台北市勞動局申請就業歧視申訴，日前評議結果出爐；認定豐年社案違反《就業服務法》中的「政黨歧視」，依法開罰豐年社30萬元。汪文豪表示，收到裁決書後，有一種「沈冤得雪」的感覺。

汪文豪說，這半年多來常被質疑是因幫忙政治人物助選站台，行政不中立才會被請辭，一直覺得很冤、很難過，想踏進農委會大門心裡都會有陰影。如今透過就業岐視的申訴程序，確定是正常執行豐年社業務，總算還他清白與公道，鬆了口氣，稱得上是遲來的正義。

汪文豪說，這段期間除了參加勞資爭議調解或到法院開庭，才有碰到農委會人員或委託律師，其他時間都沒有接觸。而除了他之外，當時豐年社的其他同事也因為各種原因，在短期內以資遣、合意離職、解僱或開除等方式離開豐年社，所產生的勞資爭議和訴訟，有一部分也在進行；至於他本身的權益，目前也透過打官司爭取中。

(中時 )