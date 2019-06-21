一名結婚多年卻膝下無子的女子，前年申請戶籍謄本時，意外發現無故多出3個小孩，才驚知經營貿易公司的鄒姓丈夫，外遇康姓女子，一氣之下怒告2人通姦。鄒、康2人各判刑5月確定後，鄒妻再提民事訴訟，對2人求償2億8792萬元，另要求每月支付20萬元乳癌醫療費。

判決指出，鄒男因工作關係認識康女，兩人2010年9月與2014年2月在飯店發生性行為，一共生下2男1女，其中1對是龍鳳胎，2016年3月，鄒男認領與康女所生3個小孩，鄒妻2016年10月申請全戶戶籍謄本才發現老公出軌生3子，氣得怒告通姦。

刑事部分，鄒、康各判刑五月、可易科罰金15元萬確定後，鄒妻另提民事求償，主張前段婚姻曾生下一名女兒，並非如老公所言不孕，老公迄今每天都會到康女家中，對罹患乳癌的她置之不理，害她乳癌復發，每月得增加20萬元醫療費，而康女所生的3名子女，已侵害她繼承老公的財產權，而以老公公司資本額計算，計被侵害2億7792萬元，另求償1000萬元精神慰撫金，共2億8792萬元，另要求每月支付20萬元醫療費。

但新北地院法官認為，鄒妻未對每月20萬醫療費部分做出舉證，加上鄒男仍健在，因此侵害繼承權與醫療費均予以駁回，而精神慰撫金1千萬元求償過高，今判鄒男、康女須賠償鄒妻200萬元。

(中時電子報)