桃園市空服員職業工會從20日下午四時啟動罷工目前為止，工會會員已經開始於現場踴躍集結，並持續繳交護照、台胞證、工作證，工會也已經跟保全公司合作，將會妥善安全的保護所有會員的證件至罷工完畢，目前繳交人數超出工會原本預估數量，目前罷工不到24小時，已超過1400名會員繳交證件，顯見會員團結支持工會訴求的決心。

另外，工會要強調，與資方的協商管道始終敞開，如長榮航空仍沒有善意要進行協商，空服員工會願意拜會行政院，希望先與官方進行溝通，讓爭議早日化解。

空服員工會合法發動罷工並設置罷工糾察線，並且已經妥善的預留兩個通道讓辦公人員完全沒有阻礙的出入，但是長榮航空資方竟然多次企圖破壞罷工糾察線，包括意圖開車衝撞，用潑水、辱罵、比中指等方式攻擊糾察線內的會員。工會指出，長榮首席副總何慶生甚至工會試圖在糾察線內搭設舞台時，強力阻撓，並恐嚇工會代表：「你為你自己留點後路」，「看你罷工完怎麼收拾你們」，「我就是專制怎麼樣」。

工會強調，工會設置糾察線是合法行為，糾察線內的活動也屬工會自治範圍，今早桃園市政府也公開說明工會糾察線設置合法，但可惜，同一時段，公司再度衝撞封鎖線。工會必須譴責長榮航空公司攻擊工會的違法行動，也在此呼籲長榮航空立刻就團體協約出面實質協商，不要引發勞勞鬥爭攻擊工會。

(工商 )