暑假快到了，來淡水走走吧！過往淡水給人印象不外呼夕陽、小吃，其實淡水還有很多秘密景點！淡水沙崙拍攝到圍起來的「愛心石滬」，浪漫100％！夏天熱呼呼，乘船遊覽「藍色公路」看碧海藍天吹涼風添浪！由淡水區漁會辦和新北市漁業處合作推出「滬尾漁業石時體驗」暑期活動，即日起開放報名，邀請民眾體驗淡水豐富漁業文化。

民眾搭乘娛樂漁船。（圖取自是淡水區漁Facebook）

活動結合在地漁民、漁業、娛樂漁船業者，漁業手作創意DIY等，更涵括當地新鮮美食，好吃好玩又豐富有趣的多項活動，讓遊客在玩樂與品嚐中體驗不同層次的淡水魚業文化，非常適合全家大小一起參加。

今年更特別邀請在地文史工作者深入講解以1950年代淡水為背景的動畫電影《阿雄與悉達多》，體會60年前淡水的漁業與人文等風土民情；搭乘淡水『藍色公路航程』，乘船過程中親眼觀察淡水漁民展演耙文蛤作業，漁民利用舢舨船、簡易的耙具等以人力操作，重現淡水傳承百年的漁業文化。

漁民親身解說石滬原理。（圖取自是淡水區漁Facebook）

由淡水區漁會規劃，漁業處經費挹注修復的淡水心石滬，活動中帶領民眾進入海灘，由漁民親身解說石滬的原理，搭配豐富的潮間帶生物，結合淨灘活動，學習海洋保育的重要性。

漁人碼頭夕陽。（本報系記者翻攝）

還有令人愛不釋手的海洋布包彩繪DIY活動，不僅好玩，還能將獨一無二的作品帶回家；在淡水區漁會直營的魚藏餐廳享用漁港風味餐，食材新鮮，環境舒適優美，絕對超值。

活動今年僅4梯次：7/20(六)、7/21(日)、8/03(六)、8/04(日)，每梯次開放80個名額，即日起開放報名，額滿為止。趁著暑假，大小朋友相約遊淡水，賞夕陽、逛老街，每次旅行都是全新的開始！

(中時電子報)