周麗蘭／雲林報導

雲林縣長張麗善率領「雲林良品兩岸交流推介參訪團」18日出訪大陸，行銷雲林農產，3天簽下2張1億元新台幣價購協議書。參訪團18日至24日排訂參訪四川成都、廈門、漳州、泉州、平潭。

張麗善率雲林縣農會、雲林物流中心等單位18日飛抵四川成都，19日與四川農產品經營集團簽訂折合台幣1億餘元採購蔬果及加工農產協議。

隨行新聞處長周柏吟表示，張麗善縣長亦爭取到在成都青白江區的「全球購」設置專櫃、SM百貨集團在大陸各據點展售雲林優良農產品。

推介團20日再轉往漳州，又與福建省黃金海峽冷鏈物流有限公司簽訂1億元雲林良品價購協議。

周柏吟轉述張縣長有感而發表示，此行到大陸行銷雲林良品，印證她堅持麥寮港發展成國際商港的路線是正確的，它能打通雲林產品外銷的快捷要道，為縣內各產業帶來無限商機與發展可能性。

周柏吟說，推介團隨後拜會漳州臺商會，張縣長推薦雲林不缺水、不缺電、不缺人才、不缺土地，適合發展發展精緻智慧農業、觀光旅遊、醫療照護等行業，可與大陸台商強化新興產業的合作，提升競爭力。

一行人參訪濃園創客發展中心園區，該中心表達希望透過張縣長引介，能與雲林科技大學交流，讓濃園成為學生交流創客的基地。

(中時 )