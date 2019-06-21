運彩甜心介紹排球投注的賽事與玩法。（台灣運彩提供）

我國在去年雅加達巨港亞運勇奪男排銅牌，企業聯賽也愈打愈熱，台灣運彩也在今天正式宣布，推出全新的「排球」投注，納入多項國際賽事與職業聯賽，光賽前投注就有7種玩法，也讓排壇著名的「電眼雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰齊聲喊讚，希望更多人因此關注排球運動，玩運彩也挹注運動發展基金。

台灣運彩總經理林博泰指出，運彩一直是團體比賽的銷售額最好，包括棒球、籃球和足球，曾推出冰球和美式足球在台灣屬小眾，羽球、網球、桌球則是個人運動，如今新增排球，期待銷售成績也能成為團體賽事投注的第4大。

運彩記者會請來去年亞運銅牌國手、雙胞胎兄弟檔劉鴻敏、劉鴻杰，兩人去年亞運後加盟泰國職業聯賽，3月中賽季結束歸國，目前與中華隊在國訓中心訓練，備戰9月攸關東奧門票的亞錦賽，也是屆時運彩開賣的賽事之一。

「亞錦賽我們跟泰國、日本同組，」劉鴻敏說：「剛好可以碰上我在泰國的前隊友，很期待！」事實上，亞錦賽後兄弟倆會繼續尋求旅外挑戰，日本也是兩人最期待的舞台，這次亞錦賽正好也是藉表現爭取青睞的最佳機會。

運彩今年度提供排球4大國際賽、5大職業聯賽讓消費者進行投注，包含世界盃、奧運洲際資格賽、挑戰者盃、國家排球聯賽，以及日、韓、巴西、波蘭與義大利職業聯賽等。「排球」投注提供7項玩法包含不讓分、讓分、大小、單局大小、單局不讓分、正確比數和冠軍及特別項目，不僅可以賽前投注，也可以場中投注。

目前國家排球聯賽正在熱戰，男子組部分劉鴻敏、劉鴻杰一致看好巴西奪冠，不過劉鴻杰為了跟哥哥區隔，也推薦實力強勁的亞洲勁旅伊朗。女子組部分則兄弟同心，都看好中國大陸。

慶祝排球入列，運彩同時推出「運彩夏日季 給你好空氣」的抽獎活動，不限球種、賽事，單張/筆彩券投注滿500元且含串三關以上的投注內容，上網完成登錄就能參加抽獎，有機會把空氣清淨機帶回家，炎炎夏日中，不僅可以看比賽、投注運彩、幫助體育，也能空氣清爽的過個好夏天。相關排球投注及抽獎活動，請上台灣運彩官網（www.sportslottery.com.tw）查詢。

(中時電子報)