香奈兒J12腕表派對今晚登場，J12腕表漂浮在水池當中，隨著燈光變化，十分唯美。（粘耿豪攝）

派對的沙發區安排全新J12腕表體驗，提供VIP試戴。（粘耿豪攝）

香奈兒J12白色精密陶瓷腕表，18萬5000元。（CHANEL提供）

香奈兒（CHANEL）今夜在台北松山文創園區盛大舉辦新款J12腕表上市派對，邀請700位VIP同歡，藝人昆凌、蕭敬騰、楊乃文、《模犯生》男女主角茱蒂蒙和JAMES也將在今夜盛裝與會。

為了歡慶J12問市20周年與全新J12腕表上市，香奈兒派對以「＃ItsAllAboutSeconds 」為主題，一踏入展場映入眼簾是一片水池，池上漂浮著帆船和新款J12腕表，身影倒映在一波波漣漪的水中，透過燈光營造一天24小時的光影變化，十分浪漫唯美。

展場四周陳列的電視牆，播映代言人綺拉奈特莉等國際巨星分享人生轉捩點與重要時刻的廣告影片，派對的沙發區則安排全新J12腕表體驗活動，提供VIP試戴，近距離了解並體驗新款J12腕表的內外皆美。

全新J12抗磨精密陶瓷腕表是香奈兒腕表設計總監Arnaud Chastaingt一手策畫設計的新作品，在不改動J12傳奇特徵的前題下，打造全新樣貌，是今年香奈兒最重要的主打經典商品。

(中時 )