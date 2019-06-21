基隆年度盛事「海洋老鷹嘉年華」將在29日下午4時登場，白天將會有熱情奔放的遊行活動。（基隆市政府提供）

基隆年度盛事「海洋老鷹嘉年華」將在29日下午4時登場，白天將會有熱情奔放的遊行活動。（基隆市政府提供）

基隆年度盛事「海洋老鷹嘉年華」將在29日下午4時登場，白天不但有熱情奔放的遊行活動，晚上7時更請到紙風車劇團，舉辦逗趣的《番薯森林奇遇記》親子劇，市長林右昌21日在基隆文化中心廣場主持活動記者會，邀請民眾屆時一同來欣賞精采好戲。

林右昌指出，今年老鷹嘉年華有高達47隊伍參與大遊行，包括2隊國際團隊和2隊在地創意團體、20隊由國中小及幼兒園孩子組成，以及來自外縣市團隊與地方社團組隊共襄盛舉。

林右昌說，今年和往年不同，會在海洋廣場規畫海洋市集，晚間由紙風車劇團表演接棒演出。遊行隊伍則會從海洋廣場集合出發，繞行舊火車站前圓環經忠一路，轉入孝二路經忠二路、仁三路，轉進愛三路再至仁二路，沿忠一路回到終點海洋廣場。

文化局表示，基隆海洋老鷹嘉年華，邁入第9個年頭，今年首次邀請國外森巴舞與鼓團，以及身聲劇場加入遊行；晚間7時由紙風車劇團演出《番薯森林奇遇記》親子劇，講述蕃薯國王生病了，大臣到處找各路英雄好漢要幫國王治病的故事。

文化局指出，另外也特邀「身聲劇場」，以海洋元素為主軸，打造「同心彩繪布魚」，傳達基隆城市特色及參與共創精神。即日起至26日止，民眾可透過線上報名http：／／forms.gle／YnWnpN3hAGtD86z87，加入布魚行列。

此外，稅務局也會在現場推出3大好康活動，分別為捐贈發票、下載統一發票兌獎app及稅務常識有獎徵答等，即可兌換不同精美好禮。

(中時 )