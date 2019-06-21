台開集團董事長邱復生（右三）等人為「洄瀾共好店」成立聯手揭幕啟用。（范振和攝）

縣長徐榛蔚（左）請大家享用吳寶春（右）利用花蓮在地食材製作的特色麵包。（范振和攝）

花蓮縣政府觀光處長唐玉書（左）對吳寶春研製的在地麵包，讚不絕口。（范振和攝）

台開集團董長邱復生（左起）、台灣原生藝術家康木祥、吳寶春、縣長徐榛蔚肯定在地特色麵包。（范振和攝）

世界麵包冠軍吳寶春21日首度進軍花蓮，在台創花蓮新天堂樂園「洄瀾共好店」，以創新升級概念，運用花蓮在地食材，讓麵包風味品味升至國際級。吳寶春同時也接下縣長徐榛蔚頒發的花蓮觀光文化大使證書，將為花蓮觀光產業盡一分心力。

台開集團董事長邱復生指出，該集團在建築設計、餐飲、影城、精品潮牌等方面，均以國際級品牌理念，想方設法連結、改變花蓮，此次邀請吳寶春以「麥方店」之名進駐今天成立的「洄瀾共好店」門市，推出專屬花蓮新伴手禮的獨家限定商品，就是想透過吳寶春的知名度，把花蓮推上國際舞台。

花蓮有很多優質農特產如鳳梨、金針花、馬告、剝皮辣椒等，縣長徐榛蔚說，吳寶春心中有台灣，利用台灣的龍眼乾拿下世界冠軍，深信在吳寶春信手拈來下，這些花蓮的素材，都會變成立足國際的特色麵包，她也期待吳寶春成為花蓮觀光文化大使後，為觀光產業注入活水。

吳寶春考量運用在地食材開發新產品，以連結、製作在地情感的國際級麵包。同時，希望透過「共好」團隊分享方式，培育出更多在地年輕麵包師傅，讓大家更了解優質農特產，不斷精進提升花蓮麵包烘焙品味，打造更多「在地吳寶春麵包」。

新天堂樂園設立的吳寶春麥方店之「洄瀾共好店」，推出多款洄瀾獨家限定商品，如「新天堂麵包」是採用花蓮在地花蓮地瓜、洛神花，並加入壽豐57號地瓜烘焙而成；另有「洄瀾1號」紫心地瓜、「洄瀾2號」芋頭、「洄瀾3號」地瓜等餐包系列，均採在地食材烘焙而成。

台開集團「新天堂樂園」，繼頂級的新天堂樂園威秀影城、打卡聖地「貨櫃星巴克」及潮牌SUPREME進駐後，人潮人氣飆升，今天再邀吳寶春於新天堂樂園設立門市後，可望帶入更多客源，提升花蓮觀光新動能。

(中時 )