台中場挺韓活動22日將於台中市七期老虎城附近舉行，到場人數多寡受到關注。6月15日曾出席雲林場造勢活動的菜農林佳新表示，希望韓國瑜走出困境、勇於戰鬥，戰士沒有選擇戰場的權利，台灣人民渴望改變的力量多大，韓就有多大機會。

關於媒體立場較不利韓國瑜，林佳新說，認為每一台都有立場，其實都OK，韓國瑜要堅強只有靠自己，能量強大才能夠突破困境，就像當初高雄人沒有一個人看好他一樣。

林佳新說，他觀察韓粉的變化有個趨勢，他們形成很多社團，不論是輿論派的、行動派的，都越來越凝聚。韓粉相信愛與包容，也很壓抑，自律不攻擊他人，但他認為愛與包容是要適當的，不應無限度的擴張，不要變成濫情。

他希望，「韓國瑜走出這個圈子」，勇於戰鬥，戰士沒有選擇戰場的權利，台灣人民終究會選擇理性，人民渴望改變的力量多大，那就是他的機會，從來都不是看民調在輸贏。 林佳新喊話，「韓國瑜要堅強，你堅持，雲林人就挺你，故鄉不會忘記你，但是你也不要忘了故鄉對你的期待，以及對高雄人的承諾，故鄉在你最潦倒的時候挺你，做給人家看不要讓人家笑。」

(中時 )