成功大學化學館實驗室，今下午1名男大生做完實驗傾倒廢液時，右臉、右手不慎被1度灼傷。（圖／翻攝自網路）

成功大學自強校區化學館10樓實驗室，21日下午有男大生做完實驗傾倒廢液時，右臉、右手不慎被1度灼傷，面積約4至5％的灼傷，但意識清楚，經緊急送往成大醫院救治，並無生命危險。

台南市政府消防局下午1時獲報，將這名23歲的成大男大生從學校緊急送醫。據當事人表示，他是在化學實驗室傾倒含有機溶劑、甲苯及鈉等化學廢液時，不慎被灼傷。

案發後，消防局也派員前往實驗室了解，發現該名學生的指導教授也在現場協助處理廢液，實驗室桌上已無廢液傾倒痕跡。

(中時 )