成大化學館實驗室傳意外 1男大生臉手灼傷 16:032019/06/21 中時 洪榮志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 成功大學化學館實驗室，今下午1名男大生做完實驗傾倒廢液時，右臉、右手不慎被1度灼傷。（圖／翻攝自網路） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 成功大學化學館實驗室，今下午1名男大生做完實驗傾倒廢液時，右臉、右手不慎被1度灼傷。（圖／翻攝自網路） 成功大學自強校區化學館10樓實驗室，21日下午有男大生做完實驗傾倒廢液時，右臉、右手不慎被1度灼傷，面積約4至5％的灼傷，但意識清楚，經緊急送往成大醫院救治，並無生命危險。 台南市政府消防局下午1時獲報，將這名23歲的成大男大生從學校緊急送醫。據當事人表示，他是在化學實驗室傾倒含有機溶劑、甲苯及鈉等化學廢液時，不慎被灼傷。 案發後，消防局也派員前往實驗室了解，發現該名學生的指導教授也在現場協助處理廢液，實驗室桌上已無廢液傾倒痕跡。 (中時 ) #實驗室 #灼傷 #廢液 #化學 #成大 也許您會感興趣 推薦閱讀 連年大賺 耕興創連3年配6.2元股利紀錄 04:102019/06/17 證券．權證 高中生將赴美看福衛七號發射 04:102019/06/17 地方新聞 成大攜手國研院 發現奈米薑黃治免疫性罕病 12:482019/06/18 生活 新單有斬獲 安克、普生業績補 04:102019/06/19 證券．權證 富味鄉 獲TAF微生物實驗室認證 04:102019/06/19 產業特刊 沒申請化學兵？高市府：都談過了 13:412019/06/20 政治 OTT集團軍成立 聚焦AI跨APP影音推薦 13:482019/06/20 財經 登革熱大作戰 化學兵7月起協助高市噴藥 15:242019/06/20 生活 OVO AI電視實驗室 揪台灣大myVideo、亞太電Gt TV加入 15:582019/06/20 財經 化學兵準備好 國防部待命出動防疫 16:002019/06/20 社會 社會熱門新聞 馬英九洩密案 高院更一審採速審速決 - 社會 連三鍘摘毒瘤 掃盪毒、賭窟 再拆光違建老窩 - 社會 - 中時 長榮告工會理監事 一天求償3400萬 - 社會 台灣黑熊逛校園 替代役男險嚇暈 - 社會 - 中時 軍公教年改釋憲辯論 出席人名單出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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