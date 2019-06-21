長榮航空空服員罷工進入第二天，部分網路質疑桃園市空服員職業工會要求提高日支費的合理性與依據。工會公開薪資結構，一名新進長榮空服員來說，薪資低於華航將近一萬元。空服員的薪資結構以底薪、日支費、飛行加給為主，其中日支費與飛行加給更是薪資落後於華航的關鍵。

因此，工會當初選擇提高日支費，是因為這是最容易讓組員真正享有的項目，因為增加底薪、飛行加給都有天花板的問題。

工會認為，長榮航空是絕對有條件提高組員薪資的，這幾年長榮營收早已超過華航，更是比華航勇奪更多國際各大獎項，如五星級、最佳飛安、機艙最乾淨獎項，這些營收與獎項既然都是第一線人員打拼出來的，自然也認為將營收合理分配給員工是合情合理的。

長榮航空昨在協商會上提出飛安服勤獎金由一趟150元提高到200元，但必須放棄禁搭便車。但工會認為，原本日支費以小時為單位，公司變更為「飛安服勤獎金」也把調薪幅度的單位從「每小時」調整到「每趟」，薪資能提升的範圍自然大幅縮減，也離工會訴求相去甚遠，所謂一趟200元其中禁搭便車，其實也是工會團結條款，更是團體協約賦予工會團結全的保障，公司也不應斷然要求工會完全放棄

(工商 )