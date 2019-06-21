力挺高雄市長韓國瑜6月22日台中場造勢活動，新北市議員邱烽堯表示，勝選專車一旦啟動就不會停歇，不要說未來還有2場，就算還有20場，勝選專車也會場場駛達，將有13輛專車、逾500人前往台中支持韓國瑜。

邱烽堯說，這種民意的趨勢，就像海嘯一般，任何人都無法抵擋。22日日台中場，中和後援會確定有13輛前往，這個數字，衝破之前花蓮後山10輛與雲林的6輛，按照這個數字比例，台中場人數，一定勝過花蓮與雲林兩地。

邱烽堯表示，台中場出發的專車，捷運中和南勢角捷運站3號出口共計6台車、中和莒光路185號2台車、中和連勝街72號則有5台車，他會在連勝街與韓粉一起搭車前往。希望報名民眾務必準時，逾時不候。

為此，中和後援會也再度下達動員令，正式啟動6月30日竹竹苗與7月6日高雄最後一場的報名，邱烽堯表示，竹竹苗距離北部不遠，又是藍軍大本營，而高雄又是韓國瑜的主場，從韓粉開始預先報名情況，可預見的，這兩場人數仍精彩可期。

(中時 )