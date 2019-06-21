台東縣霧鹿國小21日凌晨突然有隻台灣黑熊現身逛大街，國小的替代役男外出吸菸時，驚見「一團黑黑」的不明物體從圍籬中緩緩竄出，凝神一看竟然是台灣黑熊，瞬間嚇到不知所措，只在台灣黑熊離去時回神趕緊拍了一張台灣黑熊逛大街的「倩影」。

21日凌晨霧鹿派出所所長洪昌耀接獲校方報案，指稱在校園發現台灣黑熊，警方於清晨會同林務局人員至現地察看，洪昌耀速請村長以廣播器宣導「熊出沒請注意，切勿驚恐、慢慢後退，安靜離開最安全」！

發現熊的李姓替代役男表示，凌晨1時10分許他走出宿舍抽菸，抽著抽著突然看見一團黑黑「一團黑黑」的不明物體從圍籬中緩緩竄出，揉揉惺忪雙眼一看「哇！竟然是熊」！驚嚇之餘睡意全消，空氣瞬間凝結，他一動也不敢動，等到熊正要離去時才回神拿起手機拍了1張台灣黑熊倩影。

台東林務局人員表示，黑熊可能是下山覓食，只要不受激怒或是驚嚇，應該不會主動攻擊，若上山真碰到熊，千萬別爬樹，倒是可以學學變身「人者龜」，或是採S型的跑法快步跑離，如果大S型跑法還能幸運加上下坡地形，才是逃生上策！

(中時 )