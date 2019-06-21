天橋設置立意良善，但對行動不便的民眾來說是「看得到、用不到」。（巫靜婷翻攝）

巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣老年人口眾多，面對高齡化社會，天橋設施卻不盡人性化，21日清晨7時許，年約7旬的江姓婦人疑因腿力不佳爬不上天橋，穿越車道過馬路時，不慎被綠燈直行的自小客車撞擊命喪輪下，附近民眾表示，天橋設計對長者及身障朋友不友善，但不走天橋過馬路簡直玩命。

苗栗縣79歲江姓婦人21日步行通過竹南鎮永貞路和五谷街口，疑似因體力無法負荷，無力走上天橋，直接穿越車道過馬路，被陳姓女子所駕駛的藍色自小客車撞擊，江婦半身卡在車底動彈不得、面部朝下滿地鮮血，送醫急救後仍宣告不治。

陳女表示，當時正要去上班，車流量大且車速不快，綠燈直行過程被車子的A柱擋住視線，加上陽光刺眼，發現老婦過馬路的身影時已經來不及，直接攔腰撞上。

當地民眾表示，事故路口有學校，顧及學童用路安全設置天橋，但老人家和身障朋友爬不上去，有些會直接穿越馬路，驚險場面經常上演。縣警局交通隊長張俊銨指出，行人未依規定穿越馬路，依法可處300元罰鍰，以往「行人最大」的觀念需要導正，肇責歸屬仍依路權判定。

苗栗縣身障福利協會總幹事劉瑞娥認為，天橋對行動不便者是「看得到、用不到」，若與行人穿越道同時設置，能兼顧弱勢群族的用路權益；苗栗工務段段長陳禎康回應，天橋與行人穿越道同時設置會造成行人無所適從，事故地點約200公尺外有設置行人穿越道，不影響行車安全的前提下，若地方有需求會再進行協調。

(中時 )