桃園市空服員職業工會昨天與長榮資方協商第一條「日支費提高至150元，並且非會員不得享有」時就破局，宣布罷工即刻開始，桃空職工秘書長鄭雅菱今天說明，以一名新進長榮空服員而言，薪資低於華航近1萬元，空服員的薪資結構以底薪、日支費、飛行加給為主，其中日支費與飛行加給更是薪資落後於華航的關鍵。選擇提高日支費，是因為底薪、飛行加給都有天花板的問題。

鄭雅菱認為，長榮航空絕對有條件提高組員薪資的，因為這幾年長榮營收早已超過華航，更是比華航勇奪更多國際各大獎項，如五星級、最佳飛安、機艙最乾淨獎項，這些營收與獎項都是第一線人員打拼出來的，自然也認為將營收合理分配給員工是合情合理的。

至於長榮提出飛安服勤獎金從一趟150元提高至200元，但必須放棄禁搭便車條款，鄭雅菱指出，原本日支費的計算以小時為單位，而飛安服勤獎金也把調薪的幅度從每小時調整為每趟，薪資能提升的範圍自然縮減，也離工會訴求相去甚遠，而禁搭便車條款則是團體協約賦予工會團結權的保障，公司不應斷然要求工會完全放棄。

(中時 )