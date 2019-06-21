香港浸會大學生隨玩具行動車到深坑服務，帶領親子跳唱小茶壺童謠。（葉書宏攝）

香港浸會大學生隨玩具行動車到深坑服務，帶領小朋友玩木球池。（葉書宏攝）

「哇！今天有木球池可以玩，還有香港大姊姊們說繪本故事耶！」今（21日）上午，新北市玩具行動車載著木球池到深坑區衛生所，來自香港浸會大學的關樂瑤等5位學生帶領慢飛天使共浴木球池，搭配心路基金會的社區早期療育服務，讓小朋友踩著木球行走以訓練平衡感，不僅促進慢飛兒的感覺統合發展，也讓社區親子在木球的遊戲中綻放出燦爛的笑容！

新北市玩具銀行組長方紹宇帶領香港浸會大學關樂瑤、黎绮婷、梁靖、林珈希、黃庭琛等5位學生，抵達深坑區衛生所，小朋友一看到外表超炫的行動玩具車，立即圍了過來，等木球池一舖好，小朋友便迫不及待的跳進池裡玩木球。

財團法人心路社會福利基金會組長劉昭萍表示，偏區的醫療和教育資源相對較缺乏，加上新手爸媽可能因生活經驗不足，以致於部分幼兒的發展，在認知方面較慢，心路9年來深入偏區服務，透過與衛生所合作，趁著打預防針時，提供家長諮商和幼兒發展評估，並教導帶孩子的技巧。

劉昭萍說，在玩具銀行加入之後，玩具行動車帶來木球池和豐富的二手玩具，讓發展遲緩的慢飛天使透過玩具的操作和遊戲，加上老師的引導，有助益慢飛兒的身心發展。

港生不僅陪伴小朋友玩遊戲，還自製大型繪本「香港趴趴走」，融入香港的知名景點和美食等，還帶領小朋友唱跳香港童謠「小茶壺」。就讀社工系的港生關樂瑤表示，到新北市玩具銀行1個半月實習，從玩具的回收、整理學習很多，她說，香港沒有新北市這麼大規模的二手玩具物流中心，只有小小的「再生玩具店」，在新北市的學習經驗，將帶回香港參考。

社會局長張錦麗表示，新北市玩具銀行物流中心3年多來運用公益彩券盈餘分配基金，共回收了35噸的二手玩具，同時透過玩具行動車載著大批玩具到偏區，不僅豐富孩子的遊戲和學習，同時結合社區的早療服務，尤其香港浸會大學每年都來實習交流，跟行動車到偏區傳愛，希望透過學生們的帶領，促進幼兒的發展，也增進親子關係。

(中時 )