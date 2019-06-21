近幾年都將生活重心回歸家庭的梁靜茹，睽違7年，終於又發行了新專輯。日前才在Instagram上po出13年前拍攝《親親》MV與新歌《如愛所願》MV的馬尾造型對比照，讓粉絲們驚呼：「比13年前更年輕了！是怎麼辦到的？」在本週六(6/22)晚間10點《全新一季 我想和你唱》中，梁靜茹也紮起髮絲擔任節目大來賓，招牌溫暖嗓音讓現場觀眾聽得如癡如醉。

梁靜茹演唱功力寶刀未老。(影片/中天)

梁靜茹的眾多歌迷中，有位白髮蒼蒼的清潔阿姨表示能跟梁靜茹一起合唱真的很幸福，梁靜茹也與喜極而泣的清潔阿姨緊緊相擁，溫馨場面讓現場來賓及觀眾都流下感動的淚水。清潔阿姨更現場演唱《甜蜜蜜》，希望梁靜茹未來的生活也能甜蜜蜜，但卻因為太緊張，抓不到進歌的時間點，讓她著急的拜託「重來重來！」沒想到一開口歌聲就驚豔全場，實力派唱功也讓與她合唱的梁靜茹拍手叫好。

節目中梁靜茹演唱多首代表作，像是《小手拉大手》、《可惜不是你》、《勇氣》及《愛你不是兩三天》，一首首經典歌曲透過梁靜茹溫暖的嗓音療癒人心。想知道更多精彩內容敬請鎖定本週六(6/22)晚間10點中天綜合台《全新一季 我想和你唱》。

(中時電子報)