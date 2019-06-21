長榮勞資協商破局，空服員啟動罷工，交通部次長王國材表示，今日長榮航班共190班，因罷工取消78班、1萬7500名旅客受影響。品保表示，暑假期間東南亞、東北亞機位幾乎全滿，屆時影響層面肯定更廣，呼籲政府勿再毫無作為，否則真是「業者心頭最恨」。學者則說，國際航線有航權問題，其他航空公司也愛莫能助。

空服員工會宣佈罷工，並做好長期抗戰準備，靜坐班表已排到29日，屆時離暑期更近，影響層面恐更大。旅行業品質保證協會公關宣傳委員會發言人李謙宏表示，現在各家旅行社都焦頭爛額。

李謙宏表示，暑假間的東南亞、東北亞團幾乎全滿，各家航空公司恐沒有餘力協助疏運，只能協調加開航班，或請外籍航空增加班次疏運，基本上預定本周出發的旅客多有心理準備，若真的簽轉不成，旅行社也會將出國時間延後，預計下周受影響旅客人數會較明朗。

李謙宏指出，長榮務必按照華航做法，全額賠償旅行業者代墊費用，否則業者已經因為罷工沒賺錢，若不賠等於還要賠錢，直言「這樣太過分」，並要求長榮成立單一窗口，避免屆時賠償問題投訴無門。另外他也說，政府應介入，制定罷工預告期與要求航空公司給付履約責任險，否則政府官員不動如山、毫無作為，是「旅行業者心頭最恨」。

開南大學空運管理學系副教授盧衍良表示，交通部所謂的協調其他航空公司疏運計畫，僅是針對國內線航班，由於民航法規定，民航局可基於維持公共利益原則，協調航空公司或有關單位調整航班，然而國際線就不同，國際線有航權問題，不可片面轉讓疏運，無論是否遇上旅遊旺季，解決國際線停機缺口唯一辦法就是簽轉。

尤其在暑假期間，各家航空公司也幾乎是機位賣光，根本是自身難保。盧衍良說，年初機師罷工可維持九成運能，是因為華航將貨運航班停飛，先以疏運旅客為主，且兩者情況不同，也難以直接比較。

(中時 )