對於長榮航空空服員昨日下午展開罷工，至今影響班次仍在上升，國民黨今透過新聞稿直言，民進黨執政三年來勞資雙方對立不斷、兩敗俱傷，呼籲交通部應善盡協調角色，盡快協助勞資雙方重啟協商會議，以達成最大共識，停止所有損及旅客消費者權益之行為。

國民黨表示，航空業罷工三年即三次，機師、空服員、乘客的權益皆受到迫害，工會與公司長期僵持已非新聞；然而，政府面對可預期的罷工，三年來並未建立妥善處理機制，導致三次罷工皆直接損及旅客、旅行社權益，有損航空公司信用與評價外，也傷及國家形象，而積極伸張權益的空服員們也將面臨公司可能祭出的懲罰條款。

國民黨進一步說，立法院6月17日召開臨時會，隨即通過《公投法》修正案，但自2016年6月華航空服員首次罷工後，三年來歷經長榮空服員集體休天災假、華航機師罷工，主流民意及民航業者期盼政府建立罷工預告期，政府機關迄今仍未完成立法，造成民眾權益極大程度損害。此外交通部未能預先防範，甚至持續觀望、未積極促使協商，放任航空公司祭出懲罰條款，以及桃園市空服員職業工會獨自陳抗，政府於此責無旁貸。

國民黨並指出，桃園市空服員職業工會於5月13日發起長榮罷工投票，6月7日即取得合法罷工權，交通部並非毫無時間祭出對策；試問民進黨政府，政治鬥爭法案徹夜決議飛快通過，攸關民眾權益的法案卻跑了三年毫無動作，「政治鬥爭與民生權益孰重孰輕？」勞動部所說的勞、資、消費者三贏局面，至今消費者仍是輸家。

最後，國民黨呼籲，無論是否要推行罷工預告期法案，相關部門首長都要即刻啟動協調動作，讓罷工所造成之損傷降至最低，對於旅客、旅行社、勞方權益應有明確保障，並應保障未來飛航安全及妥善修復航民之間信任，避免日後勞資雙方持續對立、消耗。

(中時 )