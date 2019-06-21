新台灣國策智庫21日公布六都首長就職半年施政滿意度調查，台南市長黃偉哲以61.9％位居第3，黃偉哲今日參加台灣好行西濱快線啟動活動受訪時表示，民調只是參考，只要好好做，數字會再提升，他當初當選時得票率39％，現在民調支持度是為61.9％，逐步往前推進，努力營造市民的福利，是他努力的目標。

黃偉哲說，感謝市議會的議員的監度和建議，有些可能會犯的錯就不會再犯，做得好的會更好，對市民和輿論的監督都會努力去做。

至於桃園市長鄭文燦以滿意度82.1％奪冠，黃偉哲說，鄭文燦是大家的標竿，幸好昨天有去和他一起賣芒果，帶去300箱一下就秒殺，還接到很多訂單，賣芒果、好的水果，不只外國人可以享用，國人也有享用的機會，活動都會陸續展開。

黃偉哲也說，民調是一種鞭策，好的部分好還要更好，對於需要檢點改善的地方，民調指出知名度還不夠，未來會再努力精益求精，好還要更好。

至於韓國瑜滿意度只有為35.4％，黃偉哲說，韓最近運氣比較不好，碰到登革熱，但南台灣生活圈是一體的，如果只有高雄在治理登革熱，蚊子會飛到台南，台南民眾也遭殃，所以，從嘉義甚至到屏東，唯有啟動區域聯合治理，效果才會1加1加1大於3。

黃偉哲說，國軍到高雄噴藥，他樂觀其成，台南也會積極啟動防疫措施，目前台南境外移入案例是與雙北一樣多，台南會高度戒慎恐懼，隔壁失火，一定是唇亡齒寒，沒有獨善其身的道理，會加強防疫治理。

(中時 )