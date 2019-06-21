長榮航空表下午3點30分委託律師前往台北地方法院，按鈴提告桃園市空服員工會正、副理事長及全體理監事提出民事告訴，據了解，長榮主要將針對設立勞方提出「勞工董事」不屬於協調事項，因此將提出非法罷工告訴，並請求一天3千4百萬的損害賠償。

長榮委託律師莊郡表示，工會提出設立勞工董事，依法並不屬於調解事項，這部分應屬於股東會投票決定，因此公司將對此提出非法罷工告訴，也將針對設立勞工董事提出告訴，律師會代表遞狀一併說明。

(中時電子報)