長榮告工會理監事 一天求償3400萬 16:162019/06/21 中時電子報 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮委託律師莊郡狀告工會理監事，提出一天3400萬的民事求償。〈張孝義攝〉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空表下午3點30分委託律師前往台北地方法院，按鈴提告桃園市空服員工會正、副理事長及全體理監事提出民事告訴，據了解，長榮主要將針對設立勞方提出「勞工董事」不屬於協調事項，因此將提出非法罷工告訴，並請求一天3千4百萬的損害賠償。 長榮委託律師莊郡表示，工會提出設立勞工董事，依法並不屬於調解事項，這部分應屬於股東會投票決定，因此公司將對此提出非法罷工告訴，也將針對設立勞工董事提出告訴，律師會代表遞狀一併說明。 (中時電子報) #長榮 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞資協商三會 長榮航推薦柯莉娟律師 21:582019/06/17 財經 《航運股》長榮航推薦律師柯莉娟，任協商會前會第三方 08:192019/06/18 財經 長榮痛批工會 危害雙方互信 04:102019/06/20 生活新聞 工會理虧 撤銷爭取「勞工董事」訴求 13:382019/06/20 財經 資方協調中 工會：4點前若給滿意條件則停止罷工 15:262019/06/20 生活 《航運股》長榮航協商破局，工會宣布16時罷工 15:062019/06/20 財經 長榮航罷工 今取消71個航班 04:092019/06/21 財經要聞 全台各旅行公會譴責 要求賠償 04:102019/06/21 財經要聞 協商1小時宣布罷工 長榮斥沒誠意 04:102019/06/21 生活新聞 《航運股》罷工傷長榮，華航收漁翁之利 09:432019/06/21 財經 社會熱門新聞 馬英九洩密案 高院更一審採速審速決 - 社會 連三鍘摘毒瘤 掃盪毒、賭窟 再拆光違建老窩 - 社會 - 中時 台灣黑熊逛校園 替代役男險嚇暈 - 社會 - 中時 馬尾妹露圓臀穿小丁丁 老司機一路護送 - 社會 北市美麗華百貨傳女子墜樓 命危送醫搶救 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。