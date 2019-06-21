蔡英文總統21日造訪桃園參與中壢社會一號宅動土，有關長榮空服員罷工問題，蔡英文表示，希望勞資雙方可以在理性的基礎上坐下來談，相關的主管機關也都要持續注意情勢的發展，尤其是在交通上面的順暢，旅客的疏散等，務必讓交通不會受到影響，另外一方面，也會請主管機關特別注意到勞工權益的保障。

民進黨初選過後，外界關切蔡英文副手會是誰，外傳有蔡蘇配、蔡燦配等，蔡英文則笑回，關於這件事不是她個人喜不喜歡誰，而是可不可能的問題，鄭文燦現在做市長，在初選之後有一段的沉澱期，也讓大家能夠好好的思考，會在適當時間提出勝選的最佳組合。

對於有民調指出蔡英文居於領先，連任支持度則有4成6，蔡則回應民調只是數字做參考，值得注意的是民調的趨勢，現在蘇內閣的效率讓民眾都非常有感的施政，所以民眾對現在的執政團隊肯定度一直在提升。

蔡英文也提到感謝賴清德，表示賴是民進黨相當重要的資產，將來還會扮演很重要的角色，一起走過初選讓民進黨支持者跟社會，可以觀察到民進黨確實是一個民主的政黨。

對於柯文哲是否為她的假想敵，蔡英文則意有所指的表示，會常來桃園是因為鄭文燦認真拚市政，大家都是民選出來的，不論是當總統或是市長，應該先把國政、市政處理好再說。

(中時 )