民進黨初選落幕，總統蔡英文接續宴請綠委，營造黨內團結，今天與蘇系、新系立委在總統府餐敘。與會綠委轉述，行政院前副院長林錫耀說，台北市長柯文哲是個變數，民進黨對柯的態度就是不要主動攻擊，「如果三咖督的情勢確定，民進黨要往贏的方向走，就要努力爭取柯粉。」

據轉述，對於初選過後民調下滑的現象，蔡總統向大家保證，民調雖有下滑，但是沒有媒體民調所指的那麼多，不管藍綠對決或是三腳督，她仍是保持領先。

中南部綠委則重申，「同婚法案」拖過之後，地方基層對於同婚的恐懼或假想仍然沒有停止，坊間很多流言抨擊民進黨是違反公投、無視民意，「有關同婚的錯誤訊息一定要即時釐清、溝通。」與會者轉述。蔡總統也分享她所注意到到同婚三讀通過後，北部、中南部民眾的感受是不一樣的。

綠委郭國文則表示，與會綠委反應各自地方選情遇到的問題，像是近年賄選的手法越來越翻新，狀況層出不窮，希望抓賄選的方式也要積極、精進。蔡總統對此則反應查察賄選真的要處理、要注意。

綠委何志偉則說，這是一場有溫度的午餐，會中大家有談到，行政院、總統、立委的臉書使用上要做某些程度的連結，對於假消息的流竄更要注意，不要讓政府辛苦的施政重點被離題；據轉述，綠委蘇巧慧在會中提到，行政院所推出的牛肉政策讓人民非常有感，希望各綠委也能多多利用臉書等社群平台幫忙推廣政績，讓人民不只感受得到，也看得到政府有在幫人民做事。

(中時 )