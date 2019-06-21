高雄市長韓國瑜622將在台中舉辦歡樂向前行造勢活動，由於近來氣溫飆高，加上整個造勢活動是下午兩點在戶外登場，醫師呼籲，支持者做好防曬準備，並多補充水份，以免中暑。

近日台中氣溫不斷飆高，臨床偶見中暑病例，有鑑於622造勢在戶外舉行，一般預估人潮會在午後陸續湧入，長安醫院家醫科醫師游惟勝呼籲熱情支持者，進行戶外活動時，盡量找遮蓋物，例如太陽傘、簷篷、或是戴帽子，減低被陽光直接照射機會，防止曬傷。

而在穿著方面，則建議選擇通爽、淺色及寬鬆的衣物，以方便排汗並減少身體吸熱。

在戶外活動時，也要多飲水或補充其他適當的飲料，游惟勝建議，如果不白開水，要以補充足夠的水份及鹽份，並避免喝含酒精、咖啡、茶或其他含或咖啡因的飲品，以防脫水。

游惟勝也建議，雖然整個造勢時間相當長，最好每30分鐘到40分鐘，就應找適當時間或比較清涼地方休息一下，避免長時間戶外曝曬。

游惟勝說，當中暑時，患者會出現頭暈、頭痛、全身無力、無法排汗，甚至心跳加速、噁心、嘔吐、肌肉抽筋，一旦參加戶外活動，出現這些症狀，就要立即找個陰涼地方休息並設法就醫，已預防熱衰竭。

(中時 )