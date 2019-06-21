林江釧在街頭拜票，爭取國民黨嘉義縣海區立委初選能過關。（廖素慧攝）

國民黨嘉義縣海區立委初選民調即將開跑，參選人林江釧頂著驕陽烈日勤基層拜票，也藉著一步一腳印的行腳，深入認識在地文化民情，感受偏鄉缺乏資源卻有滿滿的人情味，他更賣力拚初選，希望有機會把更多資源帶進偏鄉。

林江釧跑遍水上、鹿草、太保、朴子、布袋、東石、義竹等海區鄉鎮，走訪市場廟口拜票，和民眾聊起鹿草中寮安溪城隍的信仰文化，走在體感溫度42度的偏鄉，切身感受極端氣候是海區必須正視的嚴肅課題。

在朴子拜訪新市場攤商及民眾，他想起台北市藉由設計招牌活動，讓傳統市場重新出發，偏鄉也可以做，翻轉出新商機。

林江釧說，3年來他全台跑透透，向謝龍介、李鴻源、侯友宜、郭台銘、朱立倫等政壇前輩請益，為嘉義縣的困境發聲，嘉義縣是農業大縣，但嘉義縣有許多農業問題沒有受到中央重視，建設牛步化，嘉義縣「需要解決問題的人」，他願意承擔，做那個解決問題的人。

林江釧說，期望爭取初選出線，代表藍營打選戰，做最強的立委，到國會發聲，為鄉親、農漁民、地方基層爭取權益。

(中時 )