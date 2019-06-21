在傳統家庭中，要談生死已經不容易，更何況要與父母談到關於身後財產分配的議題，通常不是父母要夠豁達，就是子女要夠勇敢，才可能做得到。一般來說，都是因為家庭成員間有了嫌隙、多了擔憂，父母才會想要預做一些安排。

很多客戶會問我，寫遺囑好不好？我都會回答「很好」！因為有寫肯定比沒寫好，但我們必須提出一個問題：遺囑是寫給誰看的？其實，遺囑都是寫給自己看的，沒有太多人在寫遺囑的時候，會把所有的子女找來一起討論。通常是自己寫得很高興、看得很安心，以為什麼事都交代好了，後代子孫都會照辦。但是，過世後通常只有碰到兩種情況，遺囑才會被拿出來討論：一種是要把財產全部捐出去，子女看了很不高興；另一種分配不均，子女拿出遺囑對簿公堂。

因此寫了遺囑，子女是否願意聽話照做，其實是要打個大問號的；而且遺囑有沒有瑕疵、會不會引起訴訟，一切都還在未定之天。所以我常說，遺囑要在過世後才「可能」生效，但屆時寫下遺囑的人已經看不到了；況且，假若遺囑真有糾紛，也不一定會被執行。

這樣的劇情就活生生在航運巨擘長榮集團上演著。張榮發總裁生前立了一份代筆遺囑，又找了3名見證人，還安排所有見證人擔任遺囑執行人，載明名下的500億財產全部留給小兒子張國煒。這張遺囑看似有效，卻有瑕疵，因此只要遺囑的訴訟還在持續，就沒有人可以管理、處分並運用這500億財產，更別說會有人因此受惠。

如果時光機有機會把我送回總裁過世前3天，我會在總裁病榻前告訴他：您的遺囑寫得很好，但是您必須再多做一點安排，最好可以在遺囑之前，再加上信託。

信託是嚴謹的法律安排，是具有「控制權」的財產管理制度，也是具有「防火牆」的財產管理制度。簡言之，委託人（財產所有權人）可能出於種種因素，不方便、沒時間或沒能力管理財產，或希望離世後還能以自己期待的方式來繼續管理財產，因而提早將財產託付給受託人（自己相信的自然人或法人，可能是親朋好友，或是銀行、自己的投資公司），這就是所謂的「信託」。

受託人必須依照信託契約的規定來管理處分信託財產，然後將這些信託財產所產生的利益，分配交付給委託人想要照顧的受益人（可能是自己，可能是家人，也可能是第三人或公益機構，這些都可以事先安排）。

委託人通常可以看到信託生效啟動，委託人也可以隨時修改信託相關內容，以符合財產管理的需要，委託人也可以變更受託人，以確保由具有能力者來擔任此一重要任務。

10年前我認識一位客戶王奶奶，她與王爺爺及身心障礙的兒子3人共同生活，一生辛苦打拼，身故後只剩數百萬存款及一間公寓。王爺爺從年輕時就不擅理財，所以王奶奶擔心有一天百年之後，父子倆人與嫁到南部的女兒，3個人會為了這間公寓及僅剩存款的繼承起了紛爭。她希望身後老公寓能留給王爺爺住到百年，之後看是能出租或變賣，讓兒子到安養中心得到較好的照顧，剩下的就留給女兒及外孫。

一開始王奶奶只想做簡單的遺囑規劃，但通常遺囑只能做財產的分配，就算遺囑沒有紛爭能被執行，但財產繼承之後，現金可能被王爺爺揮霍掉，兒子也不會使用，女兒也不願意跟父親爭執，而棲身之所的公寓也會因為3人共有，而變得難以管理處分運用。所以我建議王奶奶在預立遺囑之前，先以自益信託的規劃方式，將現金及公寓信託給正直明理的女兒，信託中約定按月撥付固定生活費給王奶奶及王爺爺。

幾年後王奶奶過世了，因為遺囑的安排，雖然由王爺爺﹑兒子﹑女兒及2個外孫，共5個人一起繼承信託受益權，但財產仍舊信託在女兒的名下管理中。一開始女兒按照信託契約的約定，由王爺爺及兒子繼續在公寓生活，並按月撥付現金給他們花費之用，期間王爺爺因為只有受益權，但沒有財產的管理權，所以也就沒甚麼好爭的，因此不會像年輕時一樣，常常想要拿房子去貸款來做一些冒險的投資。

最近王爺爺也過世了，王奶奶留下來的現金也快用完了，女兒依照信託契約的約定，將公寓變賣所得的資金繼續留在信託帳戶管理，按月支付哥哥在安養中心的生活開銷及照護費用。

至於未來，若信託裡的資金足夠支應哥哥人生終老前的所有花費，屆時結束信託由女兒及外孫均分剩餘資金；但若不夠，那就是女兒的另一項人生課題了！

看了以上的分析，或許你已經了解，千萬別再為了省事省錢，僅留下一張簡單的遺囑交代如何分配財產。若能再加上一份簡單的信託來安排財產的管理，雙管齊下將會更好！有人說：「你越麻煩，子女就越簡單。｣

（本文作者為理財規劃專家、國際認證高級理財規劃顧問CFP、台灣理財規劃產業促進會(www.cfp-tfpa.org)成員）

(中時電子報)