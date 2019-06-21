每年暑假最受關注及歡迎的「宜蘭國際童玩藝術節」將在7月6日至8月18日在冬山河親水公園歡樂登場，而提早開賣的電子童玩護照也進入倒數計時，主辦單位宜蘭縣政府提醒說，線上受理申辦只到7月5日止，宜蘭縣民及全國中小學生都可享有100元不限次數暢遊童玩節的優惠價，錯過可惜。

2019宜蘭國際童玩藝術節以「蛻變」為主題，意味著要讓遊客感受到經過蛻變、升級之後，更精彩的童玩節，今年活動內容有世界各國民俗舞蹈團隊表演、國際級專業特色遊藝團隊踩街互動，還有最受歡迎的清涼消暑戲水設施，今年在遊戲部份另大幅增加科技元素，有多項虛擬實境互動體驗，要讓入園遊客驚喜不斷。

縣府表示，今年已有1萬7000人申辦電子童玩護照，可望超過去年2萬3000申辦的成績，除了網路申辦，6月1日至6月23日早上10點至下午5點，在宜蘭縣文化中心及羅東文化工場一樓大廳，則在現場設櫃並安排專人協助民眾申辦電子童玩護照，除線上刷卡付款，也可現金繳費，方便不熟悉線上操作的人直接臨櫃申辦。

今年童玩節也延長開園時間，從早上9點一直到晚上9點，讓忙碌的上班族在下班之後也可入園，一同參與童玩節活動，晚上將有光彩奪目燈光水舞等星光主秀，白天到夜晚，園內精彩節目不中斷。

(中時 )