台北市電腦公會21日與台灣各主要網路平台21日發布不實訊息防制業者自律實踐準則，率先依據自身產品服務，對不實訊息防制主動並持續進行各自的防制措施，以打擊不實訊息製造者並培養公民辨識能力。圖左起Yahoo奇摩公共事務總監林煒鎔、Facebook公共政策經理陳奕儒、台北市電腦公會總幹事杜全昌、Google公共政策與政府事務協理陳幼臻、LINE台灣公共事務部總監許惠嵐與批踢踢實業坊總監張哲宣。

(中時 )