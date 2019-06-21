網路平台業者防制不實訊息聯合記者會 18:192019/06/21 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市電腦公會21日與台灣各主要網路平台21日發布不實訊息防制業者自律實踐準則，率先依據自身產品服務，對不實訊息防制主動並持續進行各自的防制措施，以打擊不實訊息製造者並培養公民辨識能力。圖左起Yahoo奇摩公共事務總監林煒鎔、Facebook公共政策經理陳奕儒、台北市電腦公會總幹事杜全昌、Google公共政策與政府事務協理陳幼臻、LINE台灣公共事務部總監許惠嵐與批踢踢實業坊總監張哲宣。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市電腦公會21日與台灣各主要網路平台21日發布不實訊息防制業者自律實踐準則，率先依據自身產品服務，對不實訊息防制主動並持續進行各自的防制措施，以打擊不實訊息製造者並培養公民辨識能力。圖左起Yahoo奇摩公共事務總監林煒鎔、Facebook公共政策經理陳奕儒、台北市電腦公會總幹事杜全昌、Google公共政策與政府事務協理陳幼臻、LINE台灣公共事務部總監許惠嵐與批踢踢實業坊總監張哲宣。 (中時 ) #防制 #不實訊息 #網路 也許您會感興趣 推薦閱讀 壽險首家手機作保戶服務身份驗證 新壽今上線 13:122019/06/17 財經 駁網路安全指控 任正非：華為百之百沒後門 15:402019/06/17 財經 年輕正妹出來挺韓！打臉綠酸民製造網路假象 22:082019/06/17 生活 趨勢科技攜晶睿 強化網路攝影機安全 14:072019/06/18 財經 打擊不實訊息 臉書在台啟動第三方事實查證 17:322019/06/19 財經 改善三級防制區空污 環保署出招 4大行業皮繃緊 04:102019/06/20 金融．稅務 邱太三：洗錢防制是關鍵 04:102019/06/20 證券．權證 安迅士：網路安全管理 只看不做企業多 20:142019/06/20 財經 防制人口販運全球評比 台灣連續10年獲列第1級國家 21:192019/06/20 政治 安迅士：網路安全管理 仍需努力 04:102019/06/21 產業．科技 生活熱門新聞 空服員下機狂歡？空姐曝暗黑真相 - 生活 分析〉只留4成運力…長榮刻意「低速運轉」透露什麼訊息？ - 生活 - 中時 空服員罷工班表曝光！網驚：工會奴性堅強 - 生活 長榮祭最新殺招！罷工空服員慌了：被擺了一道 - 生活 劇烈天氣周日來襲 下周四恐有颱風接近 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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