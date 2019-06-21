遭老外逼幫脫褲擦屁股 空服員出面淚訴

長榮空服員因勞資協商破裂，20日起展開突襲罷工，並在南崁總部靜坐抗議，日前遭外籍旅客強逼幫忙脫褲如廁、擦屁股的長榮空服員郭芷嫣今天也現身罷工現場，面對媒體詢問，上次的「洋男事件」是否間接促成此次罷工？她說：「我算是一個小小的導火線」。

郭芷嫣表示：「今天有個人出來開了這一槍，接下來的人會因為我那次勇敢的站出來，決定和我一起站出來，這次有2949個人投下罷工投票。」郭芷嫣說，目前已有1500人繳交護照、ID卡及台胞證，對於接下來破2000非常樂觀。

被問及過去工作委屈是否促成此次罷工？郭芷嫣說：「我算是小小導火線」。日前因外籍旅客強逼她幫忙脫褲如廁、甚至擦屁股，讓她身心受創。郭芷嫣今天接受媒體採訪時指出，艙門一關，客人的安全就只有空服員可以負責，希望長榮航空可以為第一線的員工做更多。

針對上次事件，長榮航空下個月將增加機上盥洗用具，讓客人可以方便盥洗，郭芷嫣則說，這樣做並沒有真正解決問題，若遇到同樣狀況，還是會擔心，如果拒絕了客人的要求，會不會被告歧視或被公司懲處。

(中時電子報)