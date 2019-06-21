AIT主席莫健在NBR研討會上發言

美國在台協會主席莫健(James Moriarty)在華盛頓一場研討會上表示，從本質上看，美中關係最大的障礙不是台灣問題，競逐亞洲主導權才是美中關係的根本問題，而這個問題使得台灣的戰略地位顯得更加重要。

據《美國之音》報導，負責美國對台關係事務的美國在台協會(AIT)會主席莫健在華盛頓的討論會上說，美中關係最大的問題遠比北京的一貫說法更加深層、更加徹底。他說：「實話實說吧！美國與中國雙邊關係最大的問題並非台灣問題。每當你聽到中國官員說台灣是最大問題的時候，你應當忍不住問他們，中國的願望是不是將美國排斥在亞洲之外？這才是美中關係目前最大的問題。中國在不斷展現意志，要阻斷我們的同盟，要取代我們並成為亞洲的主導力量。」

主持討論會的華盛頓智庫全美亞洲研究所(NBR)副總裁、前美國駐大陸武官甘浩森(Roy Kamphausen)在會後對《美國之音》說，北京不方便直接要求美國軍隊撤出亞洲，但是打著「一個中國」的旗號有利於中共達到這個目的。

甘浩森說：「北京不可能說美中關係的中心問題是我們要美國降低在地區的影響力，因為那會招致美國的盟友和夥伴國的反彈，也會導致美國更有力的回應。所以他們將問題縮小，試圖將衝突和議題定義為他們要求大家都接受的『一個中國』議題。」

莫健還說，中共實際上謀求的是利用台灣的險要戰略地位排擠美國，好讓自己衝出第一島鏈，並主導亞洲。「如果直接從戰略上來看待這件事，會象看鏡子一樣看到中國與美國的看法是一致的。你仔細研讀與中國有關的戰略表述時會發現，他們談到需要有能力衝破第一島鏈，而我們的說法也一樣。」

上個月，美國國際評估與戰略中心亞洲軍事事務資深研究員費舍爾(Rick Fisher)也對《美國之音》說，佔領台灣將是中共軍隊對外擴張需要走出的關鍵一步。他說，如果中共解放軍佔領台灣，那麼中共海軍向外投放軍力將會方便得多。

正因為這個原因，莫健表示，台灣的安全對美國維持軍事存在以確保亞洲地區的自由與開放至關重要。

報導還說，美國國防部6月1日公佈的2019年印太戰略報告中，還將台灣列為美國必須在印太地區加強夥伴關係的4個民主「國家」之一。

(中時電子報)