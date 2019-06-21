空服員昨日啟動罷工，於南崁長榮航空總公司大門口拉起罷工糾察線並入侵長榮航空園區，嚴重影響車輛進出，致使於園區內上班約計超過一千名員工無法正常上下班，長榮指出，今日多名員工集體向空服工會幹部提起「強制罪」、「妨礙自由」等刑事訴訟，長榮也向工會提出非法罷工損害賠償，粗估一日約3400萬元。

長榮空服員自20日下午4點開始在南崁長榮總部前靜坐罷工，至今已超過17個小時，工會採取輪班方式靜坐。稍早，長榮副總與罷工人員在現場因為遮雨棚架是否可以搭建的問題發生衝突，長榮副總堅決不同意，罷工空服員無法接受，認為此舉是在干涉罷工行動。

工會代表表示，這是一場持久戰、消耗戰，要等到長榮資方出面協調，等到有好的結果否則不會離開，甚至還喊出，「直到29日都還會繼續靜坐，除非長榮航空願意協商、願意妥協」。

長榮航空表示，針對空服員在南崁園區發生衝撞，導致千名員工無法上下班，長榮多名員工今日集體前往桃園地檢署按鈴申告，向桃空職工幹部提起「強制罪」、「妨礙自由」等刑事訴訟。

此外，長榮航空今日也請由律師向台北地方法院遞狀，控告桃空職工違反「勞資爭議處理法」。長榮航空是純民營的航空公司，董事的選任是股東會權限，非公司與工會得協商事項，但此次桃空職工卻以設置勞工董事當作罷工訴求之一，並進而發動罷工，明顯有違法罷工之事實。

長榮航空表示，空服員工會發起罷工行動已嚴重影響長榮航空營收、公司聲譽，以及財產損失，將對桃空職工提告並要求賠償所有損失，粗估每日約3400萬，以捍衛13萬名股東以及上萬名員工的權益。長榮航空不願意見到員工間的撕裂與對立，但也絕不縱容非法的行為，並呼籲員工保持理性，避免不必要的衝突。

(中時 )