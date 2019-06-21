高雄登革熱再添一例！疾管署公布新增一例登革熱本土病例，個案為40幾歲，來自三民區鼎西里的女性，疾管署研判其為三民區群聚感染案例，同時也是第二波疫情的第3名感染者。截至目前，國內已累計23例本土登革熱病例。

該名個案近期無出國史，活動地點以住家及工作場所為主，分別位在三民區鼎西里及興德里，但她每周都會前往金獅湖市場採買2至3次。本月19日，她開始出現發燒、肌肉痠痛、頭痛、關節痛及後眼窩痛等症狀，昨就醫後，今天確定感染登革病毒第四型，目前住院中。

疾管署副署長莊人祥表示，第二波疫情的感染者，活動地點都與金獅湖市場有關。地方衛生局前往現場時，發現鄰近大樓設有蓄水池，地面有積水現象，且已滋生孑孓。工作人員發現後，已將場地清除乾淨。

截至目前為止，國內共累計23例本土登革熱病例，均居住於高雄市。其中，三民區群聚案累計22例、前鎮區1例；境外移入方面，共累計174例病例，近1個月的感染國家以印尼、柬埔寨、越南及菲律賓居多，病例數亦是近10年同期最高。

疾管署提醒民眾，預防登革熱最有效的方法是澈底清除孳生源。近日氣象預報顯示，周末各地可能有局部降雨，民眾應加強戶內外環境整頓與積水容器清除，避免養蚊為患。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。如需了解防疫資訊，可撥打專線1922洽詢。

(中時 )