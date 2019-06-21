大腦掃描圖像，左側為正常大腦，中間是還未出現症狀的大腦，右側為患病者大腦。從圖中可以看到藍/黑色部分的血清素在患病過程中逐漸減少。(圖擷自倫敦國王學院)

帕金森症對醫界一直是棘手難治的疾病，台灣有超過40000人，英國也有近15萬人罹患此症。雖然這種神經疾病目前無藥可治，但有一些辦法可幫助控制病情。英國最新研究顯示，帕金森症患者大腦中的血清素系統出現故障，這意味患者出現任何症狀前的15-20年，大腦中就會呈現早期變化。

BBC中文網報導，倫敦國王學院的研究人員針對少數高風險人群的大腦篩檢，發現他們大腦中的血清素系統（又稱5-羥色胺和血清胺，簡稱為5-HT，英文為serotonin system）出現故障。大腦中的血清素系統主掌人們的情緒、睡眠和活動功能等。

帕金森症是慢性神經退化疾病，會影響人體的中樞神經系統，主要在運動神經系統。英國近15萬人患有該疾病。根據健保資料，台灣也有超過40000人罹患此症。美國拳王阿里生前即曾長期患有帕金森症，。

帕金森症症狀通常隨時間緩慢出現，早期最明顯的症狀為顫抖、肢體僵硬、運動功能減退和步態異常。但也可能出現記憶、抑鬱和睡眠問題。迄今為止，還沒有找到治癒帕金森症的方法，但有一些辦法可以幫助控制病情。

研究人員觀察，帶有帕金森症相關基因罕見變異遲早會發病的14人，與65名帕金森病患者，以及25名健康志願者的大腦相比較，凖確判斷出20多歲以及30多歲病人的大腦早期變化。

國王學院普利提斯教授(Prof Marios Politis)說，這一變化會顯示在血清素系統中，而且會在多巴胺水平發生變化以及病人出現肢體活動問題多年前就顯現出來。

普利提斯教授表示，早期檢測到血清素系統的變化可以為開發新療法打開大門，從而延緩以及最終阻止帕金森病情的發展。

(中時電子報)