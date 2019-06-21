台中市長盧秀燕（左）21日到議會拜會副議長顏莉敏，希望促進府會友好。（盧金足攝）

「石虎家族與歐米馬」在台中花博結束後，馬上獲得新工作，前從市長盧秀燕手中接下台中城市吉祥物聘書，正式成為台中市政府一員，宣傳市政，21日還進行超級任務，陪同盧秀燕到議會拜會議長張清照、副議長顏莉敏，希望促進府會友好，更爭取支持108年度追加減預算，以及預計下個議期將送議會審查的《台中市石虎保育自治條例》（草案）能順利通過。

台中市議會審查追加減預算，內容包括恢復老人健保補助

、托育政策、敬老愛心卡等和市民權益相關預算，石虎家族與歐米馬特別以印有Q版大頭照名片與「議員大大您好！」、「我們是台中城市吉祥物」、「請多多指教！」等應援手拿牌，前往議會「拜碼頭」，可愛俏皮的模樣，萌翻全場。

「好可愛！」張清照接下石虎家族與歐米馬的名片，童心大發，還與盧秀燕合比愛心手勢，顏莉敏盼吉祥物們未來承擔起宣傳台中市政的重責大任，並將歡樂帶給大家。

盧秀燕說，花博吉祥物「石虎家族與歐米馬」先前通過面試，轉任台中城市吉祥物，加入市府團隊，她與吉祥物到議會「拜碼頭」，正式向議員們介紹台中市新上任的5名員工，希望他們扮演協助官員與議員溝通的友善角色。

此外，議會審查108年追加減預算攸關市民的權益與福利，包括恢復老人健保補助、追加敬老愛心卡、托育一條龍預算等，希望議員多加支持，期盼在定期會順利通過，7月1日起讓新政策上路。

新聞局長吳皇昇指出，為保育石虎的生態棲地，市府積極擬訂《台中市石虎保育自治條例》(草案)，按照議會先前的要求，市府農業局正進行石虎棲地調查研究工作，預計下一個會期送議會審查，希望議員支持通過。

農業局指出，日前東勢石壁坑路發現路殺石虎遺體，顯示石虎保育已刻不容緩。瀕臨絕種的石虎為一級保育類動物，屬夜行性動物且生性機警，不易親眼目睹。

經市府委託專家調查發現，后里、東勢、新社、霧峰與太平等地區皆有石虎蹤跡，為減少路殺情況發生，市府已於石虎熱區后里與新社道路設置注意告示牌，提醒用路人降低車速，避免路殺野生動物。

農業局強調，市府對石虎保育相當重視，領先全台提出《石虎保育自治條例草案》，去年2次送議會審查，現正依議會審查意見，積極請台灣石虎保育協會辦理石虎族群與棲地調查工作，完成東半部淺山地區調查，並持續辦理大肚山區域石虎族群與棲地調查，進行石虎重要棲地或廊道調查。

待完成調查工作後，將依據台中全區完整的石虎棲地調查報告與結論，檢討修正石虎保育自治條例草案內容，屆時再提送議會審查，也盼議會全力支持。

農業局呼籲民眾於山區路段宜減速慢行，以降低石虎路殺風險。並鼓勵民眾於農園減少使用滅鼠藥、避免使用獸夾、不要獵捕宰殺等，避免直接或間接傷害石虎。

(中時 )