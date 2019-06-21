「天氣好熱，擔心阿婆中暑」，台中市太平區81歲何姓老婦人患有失智症，日前獨自離開家徒步走往大坑山區，所幸路上遇到東山派出所巡佐林振欽與警員闕冠宇，2人苦勸阿婆，「來派出所休息，我們幫妳找家人來。」讓何婦放下戒心，順利通知其家人將何婦帶回。

東山派出所指出，當時何婦站在路邊，手裡還拎著塑膠袋，不斷徘徊張望遠處，且該處公車站牌已遷移他處，不像一般等公車的民眾，主動詢問才發現老婦人疑似失智，無法說出自己名字、地址等資料，擔心老婦人天熱中暑，護送回派出所。所內備勤的巡佐許建，見老婦人走1天應該肚子餓了，趕緊買1碗麵先讓何婦填飽肚子。

員警通知其家屬前來，何婦見到兒子及媳婦趕到派出所，何婦開心地對兒子說，「警察大人」對長輩很好，何婦的兒子說，母親領有身心障礙手冊，有失智狀況，當天趁家人不注意時自行離家，一路從太平區走到北屯區，幸好員警及時發現，才免於繼續在外中暑，感激警方的善行。

(中時 )