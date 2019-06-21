環保署今（21）日審查台中發電廠燃氣機組計劃，預計興建2部燃氣機組，把10部燃煤機組中的4部轉為備用。減煤增氣、減少空汙原則雖無問題，但環評委員認為減汙、用水等計劃內容不夠詳實，數據、期程都不具體，台電必須補正資料於8月31日前送交環保署，再進行第4次專案小組初審。

經濟部次長曾文生親自表示，減煤與改善空汙設備已在進行，今年起最多只有9部燃煤機組同時運轉。將來每完成1部燃氣機組，就把2部燃煤機組列為備用。秋冬（10月至翌年3月）空汙嚴重期間，114年起就是5煤2氣、7部機組運轉。必須在備轉容量率低於8％時，才會啟動備轉燃煤機組，以目前的供電狀況來看，最多就是增加1個機組，不會火力全開。

不過台中當地的環保團體認為，中部空汙非常嚴重，中火減煤量應該更多，燃煤機組的使用要比台電的計劃更少，即使燃氣機組上線，總發電量也不能無限制增多。另外，新增2部燃氣機組後，台電計算出的減碳量卻聊勝於無，這樣對降低溫室效根本沒有幫助，實在令人不解。

台灣媽祖魚保育聯盟則說，開發案中興建的海堤可能會影響台灣白海豚的生態。彰化地區的環團代表也強調，中火啟用以來，對當地的養殖業已造成極大傷害，讓蚵仔含毒，根本不能食用，火力發電對生態的不良影響不言可喻。

環委李克聰直接指斥台電，所回覆的內容千篇一律、避重就輕，數據計算也不夠精準，像這種報告不知道還要再審查幾次，其他環委也對台電的回答感到不滿意。

環委認為，用燃氣機組取代燃煤機組是國家政策，但台電對空氣汙染、土壤液化、生態環境等問題，都沒有令人滿意的答覆。專案小組會議主席王价巨提醒台電，依據《環評法》規定，如果資料一直不夠完備，專案小組可以將開發計劃退回台電，不再審查。

(中時 )