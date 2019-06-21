日前凌晨火警，南屯所員警首先到場，做必要處置，後消防隊員到場，破壞鐵捲門後，順利滅火。（黃國峰翻攝）

日前凌晨時分，中市南屯路某店家，發生火警，中市警局第四分局南屯派出所員警，獲報趕抵現場，發現火勢有蔓延趨勢，立即以滅火器滅火，並吹響警笛叫醒睡夢中的居民，立即疏散，隨後消防人員到場成功撲滅火勢，所幸無人員傷亡，警消積極表現，讓居民大大讚賞。

日前凌晨3時許，南屯所獲報南屯路某店家傳出火警，警員聶心奕、陳冠宏及郭欣衡立即趕往現場，員警發現火勢有蔓延趨向，再不及時控制火勢，將不可想像，郭員立即拎起滅火器嘗試滅火，聶、陳二員則吹警笛叫醒附近住戶，疏散至安全地方。

消防員到場後，以破壞器材破壞鐵捲門，得已進入屋內，撲滅火勢，初步瞭解應為電線走火，火勢在一個小時內撲滅，除了財物損失外，幸沒有任何人員受傷。附近居民表示當時還在睡夢中，感謝警消積極救災、維護居民安全，在最短時間內將火勢撲滅，將損害降到最低。

南屯派出所長周景彬表示，警察是人民的褓姆，防止一切危害是警消人員優先使命，當民眾需要警察時，往往是奮不顧身的付出，獲得民眾的支持是警察前進最大的動力。

(中時 )