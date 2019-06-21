患有中度身障40歲李姓男子，日前跟隨教保員到中友百貨逛街，結束搭乘公車時，李男卻不見了，大家遍尋不著趕緊報警處理，警方調閱監視器，啟動「陸空」方式協尋，發現李男已搭上別輛公車，員警沿途追公車，終於找到李男，虛驚一場。

育才派出所長蕭登元指出，當時教保員心急如焚，激動報案，警方展開「尋人大作戰」，先在各群組張貼尋人資訊，並調閱路口監視器，跑遍商圈仍不見李男蹤影，請求警察廣播電臺廣播，利用陸空方式找尋李男下落。

「皇天不負苦心人！」1名熱心民眾，打電話到派出所，見到疑似走失的李男，搭乘41號公車往南區建成路方向，所長蕭登元立即請線上巡邏員警注意協尋，駕駛巡邏車的警員王聖元 、沈建榮獲報立即前往追公車。

當41號公車行駛到建成與復興路口時，員警攔下公車，向司機表示要帶回車上迷路的李男，飽受驚嚇的李男被帶回派出所開心與家人團聚，警方順利完成尋人任務。

(中時 )