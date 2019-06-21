堪稱南部最大、特色遊具最多的屏東市和平共融公園，22日將正式試營運。（林和生攝）

屏東縣首座由社區兒童自主表達需求意見，並落實在工程規畫設計的和平共融式遊戲場，22日正式試營運，占地近2500坪的場地，堪稱南部最大、特色遊具最多的共融公園，不分兒童、身障及高齡者皆能使用，真正實踐「共融」精神。

屏東縣政府社會處長劉美淑指出，「共融」是指能看見他人需求，為他人設想的一種生活態度，為從使用者的視角出發，以符合實際需求，因此在規畫之初，就舉辦3場「兒童參與工作坊」，邀請設計廠商到場聆聽孩子想像，並將參與者的作品融入設計圖說中。

遊戲場內包括全國第1座適合身障者玩的飛翔滑軌、南高屏第1座鑽石轉盤、屏東第1座大型滾輪滑梯、輪椅鞦韆，還有特地從國外原裝進口組合式的飛翔森林探險遊具，能讓大人小孩盡情暢玩。

劉美淑表示，為保有原和平公園內林區綠化及林蔭休憩空間，特地將老樹與遊具結合，建置南高屏第1座巨人之家及傑克樹屋，考量南部夏季炎熱，還貼心在廣場中設置花灑區和復古汲水泵浦，讓民眾在享受沙坑玩耍的歡樂時光後，能就地取用乾淨水源。

試營運首日，屏東縣長潘孟安也會親自帶領社區民眾一同體驗，劉美淑強調，過程中家庭間的陪伴，從遊戲間學習遵守公共規範，學習平等看待不同能力的每個人，及面對不同樣態的人，給予支持與支援，是這遊戲場域最大的宗旨。

(中時 )