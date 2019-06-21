英國哈利王子與妻子梅根（Meghan Markle）在5月迎來第一個寶寶亞契（Archie），梅根拋開皇室傳統，不但沒在產後數小時就抱著兒子亮相，也不急著剷肉，只用瑜伽、散步來增加運動量，決心「慢慢瘦」。

不去健身房、沒有嚴苛的減重計劃，37歲的梅根再一次打破皇家傳統：她不打算跟隨嫂嫂凱特（Kate Middleton）和已故黛安娜王妃的腳步，當產後快速瘦身的範本，毫無意外，這又為她贏來掌聲。

「她很享受現在這段時光、對自己很溫柔。」熟悉皇室事務的傳記作家尼科爾（Katie Nicholl）透露。

當其他名流、女星競賽般忙著秀出產後迅速恢復的馬甲線，梅根反其道而行，練練瑜伽、在溫莎公園（Windsor Great Park）散散步，這就是產後1個月以來的所有運動。尼科爾表示：「她很自然地擁抱為人母的生活，一切都很溫和……梅根沒去健身房，她不急著恢復身材。」

梅根的溫柔保養箋：瑜伽與針灸

梅根嫁入皇室前是女明星，好身材自然是標準配備，所以懷孕前維持著規律的運動習慣。她和哈利王子居住的肯辛頓宮（Kensington Palace）外有個花園，梅根常繞著花園慢跑，也常去健身房，尼科爾透露：「她就是一個徹底的健身狂。」

但是懷孕後，保養方式變得自然而溫和，瑜伽是她其中一個祕密武器。梅根的媽媽是瑜伽教練，所以她7歲就跟著媽媽練瑜伽，上大學後練得更勤。產前就用瑜伽舒緩孕期失眠，她說自己曾在凌晨4點30分突然醒過來，乾脆做瑜伽打發時間。生下亞契後，梅根的媽媽留在皇宮內傳授她產後瑜伽、親子瑜伽，幫助梅根調理身心。

御用針灸師紓緩焦慮

另一項祕密武器是針灸。根據《每日郵報（Daily Mail）》報導，梅根在孕期就定期用針灸來紓壓。

梅根的「御用針灸師」有私人診所，是英國名流圈搶著預約的熱門人物，每45分鐘的療程要價90～120英鎊（約台幣3600～4800元）。英國媒體報導，梅根和哈利婚禮前曾一起到診所報到，希望紓緩籌備婚禮的壓力。懷孕後這位針灸師則「到府服務」，梅根認為有助於促進血液循環、幫助順產。

針灸被認為可調整身體氣血循環，達到引產功效。（圖片來源：pixabay）

針灸被認為可調整身體氣血循環，達到引產功效。另外針灸可利用穴位，順著身體自然的變化調整體質，讓新陳代謝變得較好。目前還不知道梅根會不會用針灸來減肥，但針灸確實可透過穴道的刺激，調整人體腦部的飽覺中樞與飢餓中樞、進一步抑制食慾，不用吃太多就能感到飽足。

對比威廉王子的妻子凱特，產後7小時就在倫敦聖瑪麗醫院林多樓外，抱著寶寶供媒體拍照，梅根等到產後2天，才在溫莎堡露面。

凱特一共生了3胎，每一胎產後都被稱讚精神奕奕、身材迅速恢復。而梅根5月8日產後首次亮相後，事隔1個月才在6月8日，也就是英國女王伊莉莎白二世93歲慶生大典上，坐著馬車遊行。她穿著深藍色斗篷，卻被批評不夠瘦、精神不夠好，皇室傳記作家尼科爾為她抱屈：「那些批評她外表的人真丟臉，她還是新手媽媽啊，每天半夜要起床、要照顧寶寶，每幾個小時就要餵奶……當然看起來會有一點累啊。」

還好梅根似乎對這樣的批評不以為意，除了打定主意慢慢瘦，尼科爾透露她也全力遵行「第四孕期（Fourth Trimester）」的概念，也就是產後3個月，是穩定身體狀況、調節情緒的關鍵時期。比起快速瘦身，適應為人母的角色轉換、紓解壓力更為重要。

皇室消息人士透露，梅根的產假可能一路休到秋天，正式「復工」前雖然可能偶爾露面，但短時間內，不會出訪或執行皇家公務。「慢慢瘦」是對自己溫柔，也被認為是樹立產後的新典範。

資料來源：ETOnline、Prevention、Vanity Fair、Daily Mail

(中時電子報)