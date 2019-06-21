近日眾多香港傳媒報導，有一位年輕上班族瘋狂投資 Contract For Different CFD 「差價合約」賺錢，單月獲利接近50萬。到底這位草梅「窮忙」上班族是如何利用下班時間賺到這筆大錢？以下是這位年輕上班族 丘家敏小姐 的現身說明。

丘家敏小姐︰「大學畢業後工作好幾年，錢沒有存多少，有嘗試跟朋友投資股票市場，卻虧了不少錢。後來在網路上留意看到有一則投資顧問團隊的廣告，點進去先之後就跟他們的客服聯絡上，及後了解到這團隊是提CFD「差價合約」的投資服務，當中投資內容包括有外匯、黃金、原油…。

在跟投資顧問團隊的客服溝通後，了解到該團隊會提供一個維期一星期的模擬體驗，這體驗是不需要支付任何費用，並且會有專業的投資老師指導，可以免費學到投資知識，所以我就跟著去試試了。」

「負責提供資詢的是黃老師，他安排了一位專屬的助理客服，每天提供我交易策略，並指導我操作交易，結果我在那一星期的模擬操作中帳面上就有2000美金的收益。後來我就直接開了一個真實交易戶口去跟著黃老師的交易策略做交易。」丘小姐展示了她的交易帳戶，每一筆交易都有盈利。

丘家敏小姐通過買賣 CFD「差價合約」賺了50萬的經歷引起了廣範關注，而丘小姐提及的這位黃老師，報稱畢業於英國名牌金融學府蘭卡斯特大學，是一個外國知名的CFD 「差價合約」投資高手，手上管理的投資資金超過1億港元。而他所屬的投資顧問團隊當中，其他老師都是出自名牌學府及國際投行，團隊也擁有國際執業資格。據了解，業內很多知名的金融機構都與該團隊有合作關係，該團隊是眾多金融機構的常年投資顧問。據悉,黃老師的交易信號準確率高達85%以上，網上也有投資者跟著這位老師同步操作都能賺到錢。

※以上資訊由「摩斯智投」客戶提供。

(中時電子報)