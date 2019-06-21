土地遭濫墾，常因豪雨導致土石崩塌，影響民眾安全。（圖／台中市府提供）

台中市政府查獲和平梨山地區環山段，有民眾未依核定的簡易水土保持申報書，濫墾山坡地，導致土石崩塌影響民眾生命安全，遭台中地方檢察署依《水土保持法》提起公訴。水利局呼籲，山坡地開發應遵守《水土保持法》規定，違法將面臨罰款及刑責，因小失大。

水利局指出，林姓民眾在和平梨山地區環山段土地，依規申請山坡地整坡作業種植蔬菜，卻未依核定內容施作，自行於道路側施設鋼軌樁以增加耕耘面積，且未依核定範圍開墾，違規面積近1.5個足球場大，造成整體邊坡不穩定，去年豪雨更造成土石崩塌影響行人安全。

水利局及法務部調查局台中市調查處查獲後立即移送法辦，遭台中地方檢察署提起公訴。

水利局強調，市府針對山坡地違規案件制定完整標準作業流程，並透過巡查人員、衛星影像及空拍機，運用衛星篩選變異點，快速查報及制止山坡地違規地行為，民眾切勿心存僥倖擅自開挖山坡地。

山坡地開發利用應依《水土保持法》規定，擬具水土保持計畫，經核定後才能施工，並應依核定計畫施作，不可擅自濫墾土地。「台中市政府水土保持服務團」團員皆為專業技師，可協助民眾辦理山坡地開發案件會勘及指導。如未經申請擅自在山坡地改變地形地貌，除依法處6至30萬元罰鍰，恐將面臨司法刑責。

(中時 )