面對桃空職工昨（20）日發動突襲罷工，長榮航空也捍衛公司權益，對桃空職工控告三大項罪狀，包括對桃空職工提告並要求賠償所有損失、控告桃空職工違反「勞資爭議處理法」以及對桃空職工幹部提起「強制罪」、「妨害自由」等刑事訴訟。

桃空職工發起罷工行動已嚴重影響長榮航空營收、公司聲譽，以及財產損失，長榮航空將對桃空職工提告並要求賠償所有損失，以捍衛13萬名股東以及上萬名員工的權益。

昨（20）日長榮航停飛16班次，影響約1億元營收，今日停飛班次擴大，單日影響約3億元營收。

此外，長榮航空多名員工今（21）日集體前往桃園地檢署按鈴申告，向桃空職工幹部提起「強制罪」、「妨害自由」等刑事訴訟，因昨（20）日下午4時起發動突襲式罷工於南崁長榮航空總公司大門口拉起罷工糾察線並入侵長榮航空園區，嚴重影響車輛進出，致使於園區內上班約計超過1,000名員工無法正常上下班，引起員工群起不滿進而發生衝突。

長榮航空今日也請由律師向台北地方法院遞狀，控告桃空職工違反「勞資爭議處理法」。

長榮航空指出，長榮航空是純民營的航空公司，董事的選任是股東會權限，非公司與工會得協商事項，但此次桃空職工卻以設置勞工董事當作罷工訴求之一，並進而發動罷工，明顯有違法罷工之事實。

長榮航空不願意見到員工間的撕裂與對立，但也絕不縱容非法的行為，並呼籲員工保持理性，避免不必要之衝突。

(工商 )