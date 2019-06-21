世界宗教博物館正展出「供養藝術－心．器．法的對話」特展，民眾可以免費披上印度傳統服飾「紗麗」。（葉書宏攝）

世界宗教博物館正展出「供養藝術－心．器．法的對話」特展，民眾可以免費披上印度傳統服飾「紗麗」。（葉書宏攝）

世界宗教博物館正展出「供養藝術－心．器．法的對話」特展，民眾可以免費披上印度傳統服飾「紗麗」。（葉書宏攝）

世界宗教博物館正展出「供養藝術－心．器．法的對話」特展，除了可飽覽200件宗教供養器物及文人清供的藝術品，還能免費披上印度傳統服飾「紗麗」，慵懶隨意卻又飄逸絢麗的美感，宛如寶萊塢女星般饒富韻味，意外在社群網站上引起騷動。

「供養藝術」展區，以宗教供奉聖壇、文人清供藝術兩大主題呈現，詮釋供養藝術的內在精神與美學概念，藉由禮敬神靈的情境布置與器物展示，讓心、器、法交流對話。

宗教供奉區以印度教、道教、佛教3個東方宗教為主題，介紹供奉形式與器物及背後內涵。其中民眾較不熟悉的印度教，在聖壇布置銅燈、花盤、水杯、香等，還有拂塵、孔雀扇等器物，及鈴鐺、海螺、鈸、琴、鼓等崇拜過程唱誦祈禱文所使用的樂器。

策展人鍾偉愷說，博大精深的印度宗教，是串起印度文明發展的核心，透過極富代表性的印度服飾，將對印度宗教如何影響日常生活的脈絡有更多了解。特別跟協辦的國際奎師那意識協會商借3件印度「紗麗」（Saree）展示，有2件還提供給民眾裝扮體驗。

許多喜歡角色扮演的觀眾參觀時，都會披上最具印度特色的女裝，徜徉展區開心拍照，搭配展場書、香、茶、花等供養藝術的極致美學，直呼是相當特別的體驗。還有參觀者說，下次要先在眉心化上一點朱紅，更有印度女郎的異域風情。

(中時 )