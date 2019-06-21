長榮航空員工 按鈴控職工幹部提起「強制罪」、「妨礙自由」。（甘嘉雯攝）

桃園市空服員職業工會罷工滿24小時，3位長榮航空員工21日到桃園地檢署，按鈴申告，向桃空職工幹部提起「強制罪」、「妨害自由」之訴訟。

「我家就住在長榮前面，我回不了家」，員工表示，20日罷工現場正逢下班時間，她要開車，罷工群眾就是不讓路，警察跟他們協商了1個多小時也沒結果，「我等到晚上7點多才回家」，平常在走的路線、公車或是我們車輛都被阻擋。

「我們是自發性的來控告，沒有什麼走路工」，電算部門的員工說，公司有很多部門，並不是只有光鮮亮麗的空服員，他們是站在最後一線，他們罷工，公司其他的內勤部門全部要幫他們擦屁股，結果一堆班機取消，「公司營運受到影響，這樣對大家好嗎？」

另名地勤人員表示，長榮是一個國際性的航空公司，負責所有旅客的運輸到達目的地，罷工造成的後果，內勤人員不是委不委屈的問題，這是大家必須共同承擔，只是他們的訴求合不合理，「站在我們地勤的立場，我們就是要維護客人最大的權益。」

長榮航空表示，不願意見到員工間的撕裂與對立，但也絕不縱容非法的行為，並呼籲員工保持理性，避免不必要衝突。

(中時 )