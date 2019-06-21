婦女救援基金會的「阿嬤家 - 和平與女性人權館」將舉辦「众聲 - 我們與倖存者的書寫」書展。（圖／婦女救援基金會提供）

婦女救援基金會的「阿嬤家 - 和平與女性人權館」將舉辦「众聲 - 我們與倖存者的書寫」書展，展出戰爭及極權壓迫下勇敢求生女孩的傳記，並配合展覽舉辦多場講座及工作坊。

此次書展以「那些犧牲與倖存的女孩們」為主題，展出包括遭伊斯蘭激進份子槍擊的諾貝爾和平獎得主馬拉拉、在戰爭中被俘虜成為性奴隸的亞茲迪族女子娜迪雅、歷經盧安達種族滅絕全家慘遭殺害的伊瑪奇蕾、親眼見證亞美尼亞大屠殺的歐蘿拉、在伊朗革命風潮中被監禁刑求的瑪莉娜、逃離北韓鐵幕的李晛瑞和朴研美等等。

婦援會長期陪伴台灣「慰安婦」阿嬤走過創傷，並將這樣的經驗應用在親密關係暴力受害者的服務上，規劃受暴婦女中長期培力計畫「彩蝶團體」，讓婦女們在感到穩定且安全的場域，彼此信任的關係中練習發聲，整理敘說生命創傷，在「那些觸動她們生命的書寫」展區，展出她們的藝術創作。

婦援會表示，每個人從小到大的生命過程中，多少都曾有過暴力、侵害、騷擾、霸凌等經驗，此次展覽也規劃「Hear Me Here - 我的發聲」專區，邀請參觀民眾看過展場中倖存者的故事之後，也能激發迴響，一起提筆發聲。

「众聲 - 我們與倖存者的書寫」展期從6月22日至9月28日在「阿嬤家」展出。

(中時 )