北市警力使用不斷創新高，去年來到14萬人次。（陳鴻偉翻攝）

北市警方21日指出，近年陳抗活動頻仍，首都台北市更是許多活動的首選，光是2018年九合一選舉期間，短短3個月內，申請的各種集遊、陳抗場次，就來到破紀錄的7185場，總計動用警力也高達14萬3000餘人，由於明年總統大選來到下半年度，也即將漸趨白熱化，警方預估各種陳抗場次亦將持續攀申，呼籲民眾參加時，務必保持理性、守法，不要有脫序及妨礙交通等問題。

北市警局22日公布2015年來集遊場次及警力動用人數，可發現活動場次逐年攀升，2015年計有2161場、使用警力數7萬5610人次；2016年2379場次、警力8萬1544人次；2017年2747場、警力已來到10萬8509人。

2018年暴增至9,082場、警力動員也來到新高的192788人次，期間9月至11月，3個月內各種造勢、陳抗，竟有7185場，警力動員14萬3202人，操翻忙壞北市所有員警。

北市警局表示，對即將來到的2020年總統及立委選舉，警方不敢掉以輕心，但也強調，集會遊行是憲法保障的人民基本權利，警方尊重言論自由，但為維護各項公益平衡，呼籲國人舉辦、參加活動時，應尊守法令規定，也尊重不同聲音，以及當地居民和用路人權益，勿恣意佔據馬路，影響交通秩序，共同維護北市的社會秩序與交通順暢。

(中時 )