前SJ成員韓庚結婚！香港登記《戰狼2》女主角 17:242019/06/21 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前韓團Super Junior的陸籍成員韓庚爆出在香港登記結婚女友混血女星盧靖姍。（圖／翻攝自韓庚臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓團Super Junior的陸籍前成員韓庚爆出在香港登記結婚了，他去年認愛混血女星盧靖姍，不久前峰傳已向她求婚，沒想到今（21）日就傳出兩人已在香港登記，讓粉絲超驚喜。 盧靖姍日前就曾貼文表示幸福來的太突然。（圖／翻攝自微博） 韓庚自Super Junior在全球爆紅後，隨即解約回家鄉發展，不只發唱片更開始拍電影接戲演出，更在2018年公開認愛《戰狼2》女主角盧靖姍，如今多家香港媒體報導，兩人已在香港登記結婚。 韓庚認愛盧靖姍後，盧靖姍與韓庚媽媽（中）感情也良好。（圖／翻攝自微博） (中時電子報) #香港 #韓庚 #SUPER Junior #結婚 #盧靖姍 也許您會感興趣 推薦閱讀 滿城風雨正宮小三卻離奇安靜 她讚阿翔做人成功 15:332019/06/21 娛樂 又吵架！張倫碩路邊吼我很累 鍾麗緹落淚吼回去 16:362019/06/21 娛樂 梁靜茹升格人母嗓音更療癒 溫馨合唱暖哭全場 16:052019/06/21 娛樂 趙又廷、高圓圓女兒滿月！英文名散發公主風 14:182019/06/21 娛樂 謝忻條件好卻淪為小三 她點出勾搭阿翔關鍵點 14:272019/06/21 娛樂 男星租到猛鬼屋！師父飆髒話：客廳站了300個 14:532019/06/21 娛樂 死裡逃生 小禎爆女兒看牙醫臉色反黑險休克 08:132019/06/21 娛樂 閨蜜照沒謝忻！網嗆急撇清 小甜甜氣炸開戰 09:192019/06/21 娛樂 謝忻不倫戀曝光只打給王少偉 他揭2人「應曾交往」 12:252019/06/21 娛樂 娛樂熱門新聞 陳揮文不忍了 《龍捲風》開戰：名嘴多數是垃圾！ - 娛樂 「一天一砲」截圖流出！阿翔偷情謝忻僅1個月說法惹議 - 娛樂 又吵架！張倫碩路邊吼我很累 鍾麗緹落淚吼回去 - 娛樂 獨／劉福助談江明學 十幾年前早有異樣 - 娛樂 謝忻條件好卻淪為小三 她點出勾搭阿翔關鍵點 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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