韓團Super Junior的陸籍前成員韓庚爆出在香港登記結婚了，他去年認愛混血女星盧靖姍，不久前峰傳已向她求婚，沒想到今（21）日就傳出兩人已在香港登記，讓粉絲超驚喜。

盧靖姍日前就曾貼文表示幸福來的太突然。（圖／翻攝自微博）

韓庚自Super Junior在全球爆紅後，隨即解約回家鄉發展，不只發唱片更開始拍電影接戲演出，更在2018年公開認愛《戰狼2》女主角盧靖姍，如今多家香港媒體報導，兩人已在香港登記結婚。

韓庚認愛盧靖姍後，盧靖姍與韓庚媽媽（中）感情也良好。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)