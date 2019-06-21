近幾年景氣持續低迷，嚴重衝擊社福團體募款，台中信望愛智能發展中心今年上半年較往年同期減少200多萬，財務十分拮据，在前台中縣長廖了以牽線下，全國台灣同胞投資企業聯誼會21日捐款100萬元，希望信望愛服務不斷炊，持續為200多名心智障礙孩子提供照顧及訓練。

信望愛是廖了以在擔任縣長時第一個立案的機構，如今陷入困境令人不忍，廖了以感性說，「拿著麥克風，回想縣政工作，太多的感觸在心裡蕩漾。」他不禁哽咽起來，他非常感謝台企聯榮譽會長張文潭大力幫忙，努力籌措經費讓信望愛不斷炊。

張文潭指出，錢是少少的，但看到這群孩子歡欣唱歌跳舞模樣，真的很感動！信望愛董事長倪洪珊表示，每一塊錢都會用掉，絕對不浪費。台中市副市長楊瓊瓔也共襄盛舉，讚美孩子只是小小的不一樣，但多了一個從心裡散發出來的快樂。

信望愛中心主要服務心智障礙者，至今已成立26年，近年來受景氣低迷影響，去年募款短少600多萬元，今年上半年也較往年同期減少200多萬，財務拮据陷入窘境，如今獲台企聯慷慨解囊100萬元可謂雪中送炭。

(中時 )